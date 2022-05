Dirigentin im Porträt: „Musik heißt für mich Abtauchen“

Elisabeth Fuchs ist hoch konzentriert: Ihr Taktstock fliegt durch die Luft, ihre Haare fallen tief ins Gesicht. Zuerst sind die Bewegungen sanft, dann bricht die Energie aus. Gewaltiges Klangvolumen bebt, schließlich folgt die völlige Stille.

Bei der Probe für Mahlers Auferstehungssymphonie am Freitag im Großen Festspielhaus ist die Chefdirigentin in ihrem Element. Das Werk ist bombastisch groß besetzt. 110 Orchestermusiker, 150 Chorsänger und zwei Solisten gehören zu dem Klang-Kunstwerk und gehen in dem Werk der Frage nach dem Sinn des Lebens nach. Elisabeth Fuchs gibt den Musikern beim Proben gerne Bilder mit: Wenn der Klang beispielsweise an sanfte Landschaften erinnert oder die Töne tragend sind, wie in Mahlers erstem Satz, der für eine Beerdigung geschrieben wurde. Als Dirigentin hat sie auch permanent gut dosierte Kritik an ihren Musikern zu äußern. Ein Grundsatz dabei: „Junge Musiker mitzunehmen und allen Raum zu geben.“ Sie macht während der Proben oft auch Eselsohren in die Partituren, um Beobachtungen später noch einmal aufgreifen zu können. „Ich versuche immer, die große Klammer im Saal zu machen. Meine Musiker spüre ich dabei gut. Es ist wichtig, im Spüren zu bleiben.“ Überwältigt seien die Zuhörer dann, so Fuchs, wenn so viele Musiker zur Einheit werden.