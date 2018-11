Dinkhauser-Rückzug: Ein Polterer gibt den Taktstock ab

2008 schlug seine große Stunde: Aus dem Stand heraus katapultierte Fritz Dinkhauser seine nach ihm benannte „Liste Fritz“ in den Tiroler Landtag und eroberte mit 18,3 Prozent Platz zwei. Die absolute Mehrheit der ÖVP, in welcher der Innsbrucker politisch groß geworden war, war gebrochen. Und Landeshauptmann Herwig van Staa musste an Günther Platter übergeben.

Der langjährige Tiroler Arbeiterkammer-Präsident hatte ein Polit-Beben in seiner Heimat ausgelöst und gezeigt, welcher Erfolg für eine neue Partei möglich ist. Und das lange bevor einem Frank Stronach, ein Matthias Strolz mit den Neos (beide 2013) oder ein Peter Pilz (2017) Vergleichbares auf Nationalratsebene gelungen war.