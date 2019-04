Diese Skigebiete haben in den Osterferien noch geöffnet

Der Frühling ist im gesamten Land mit warmen, sonnigen Tagen gestartet. Nun, zu Beginn der Osterferien, meldet sich der Winter noch einmal zurück. Zwischen 500 und 1500 m wird die Schneefallgrenze am Palmsonntag liegen, der Start in die Woche ist kühl, erst zum Osterwochenende hin soll es wieder wärmer werden. Was sonnenhungrige Ausflügler betrübt, freut die Touristiker in jenen Skigebieten, die noch offen haben.

82 sind es österreichweit, sie liegen vor allem im Westen. In Nieder-und Oberösterreich ist der Skibetrieb schon komplett eingestellt, auch wenn auf den Bergen teilweise noch viel Schnee liegt und am Wochenende weiterer dazu kommt. „Skifahrer können sich in den Osterferien auf eine sehr gute Schneelage in den Alpen freuen“, teilt der Wetterdienst Ubimet in einer Aussendung mit.