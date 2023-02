Diebstahlserie in Kärntner Selbstbedienungsladen geklärt: 1.000 Euro Schaden

Eine Serie von Diebstählen in einem Selbstbedienungsladen in Liebenfels haben Polizeibeamte aus St. Veit/Glan klären können. Neun verdächtige Personen im Alter zwischen 16 und 43 Jahren wurden ausgeforscht. Insgesamt wurden ihnen 17 Diebstähle zwischen Mitte Dezember bis 1. Februar nachgewiesen. Die Tatverdächtigen zeigten sich bereits geständig, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mit.

Die neun rumänischen Staatsbürger, die im Raum St. Veit wohnhaft sind, bedienten sich überwiegend in den Abendstunden in der kleinen Verkaufshütte. Sie ließen Brot, Limonaden, Fleischprodukte oder Süßigkeiten mitgehen. Mithilfe einer Überwachungskamera konnten sie ausgeforscht werden. Der Gesamtschaden dürfte mehr als 1.000 Euro betragen.