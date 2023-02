Blühendes Wien: Wenn im Februar der Frühling kommt

Für Dienstag sind laut der Prognose sogar Höchstwerte mit bis zu 18 Grad plus möglich. Der Wind bläst anfangs im östlichen Flachland, im Donauraum und am Alpenostrand noch recht lebhaft aus westlichen Richtungen, am Abend lässt er aber generell nach.

Erst am Donnerstag sorgt eine Störungszone vom Westen her für eine erste Abkühlung, am Freitag sollte eine Kaltfront vom Norden her eintreffen.