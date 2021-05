Die weite Reise bis zum neuen Reisepass

In Wiens Bezirksämtern hat man zusätzliche Termine freigeschaltet und die Öffnungszeiten verlängert. Ab Antragstellung dauert es rund fünf Werktage, bis der Pass fertig ist. Für dringende Fälle gibt es Express-Verfahren.

Für NÖ rechnet Josef Kronister, Sprecher der Bezirkshauptmannschaften, mit mehr als 100.000 Pass-Anträgen, denn so viele Reisedokumente laufen heuer in NÖ ab. Bisher gingen aber erst 20.000 Anträge bei den Bezirkshauptmannschaften im Land ein. Von einem „Ansturm“ will Kronister nicht sprechen. Es werde eher ein durchschnittliches Reisepass-Jahr, meint er. Denn generell würden Verlängerungen jedes Jahr oft erst kurz vor Reiseantritt beantragt. Daher appelliert er, rechtzeitig an einen Termin zu denken und diesen wirklich nur dann zu vereinbaren, wenn die Verlängerung auch gebraucht werde. Er erinnert: „In vielen Ländern reicht ja ein Personalausweis.“

Auch österreichweit große Unterschiede

Am Passamt Innsbruck registriert Leiter Markus Troger „seit zwei Wochen einen starken Andrang. Nachdem die Grenzen aufgehen, merkt man, dass die Leute reisen wollen.“ Aktuell betrage die Wartezeit zwei Wochen. „Aber bei dringendem Bedarf haben wir noch immer eine individuelle Lösung gefunden.“ In der Vorwoche gab es 20 Prozent mehr Anträge als in der Vergleichswoche im Vor-Corona-Jahr 2019.

In Graz sind freie Termine ab 16. Juni zu haben. Eine ähnliche Situation wie 2020 erwartet man hier nicht, damals öffneten die Ämter nach dem Lockdown erst am 15. Mai wieder. So kam es zu Wartezeiten von bis zu sechs Wochen. Ebenfalls regional stark unterschiedlich ist die Wartezeit in Kärnten. Während sie in Villach bis zu zwei Monate beträgt, ist es in Klagenfurt weniger als eine Woche.