Die Vermessung des Neujahrsbabys

In wenigen Stunden wird das Neujahrsbaby 2020 feststehen, die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat sich schon davor mit dem alljährliche wiederkehrenden Ereignis beschäftigt - und dabei einige interessante statistische Fakten zutage gefördert. Zum Beispiel, dass das Kind aus empirischer Sicht ein Bub aus Wien sein müsste und eher kein Einzelkind bleiben wird.

"Ob sich das erste Kind des Jahres 2020 an die Statistik hält, wissen wir am 1. Jänner", schrieb die ÖAW in einer Aussendung am Montag. Vergangenes Jahr hielt sich Österreichs erstes Baby jedenfalls an die Prognose: Chiara kam tatsächlich in der Bundeshauptstadt zur Welt. In diesem Bundesland kommen mit rund 20.000 pro Jahr am meisten Babys zur Welt, gefolgt von Ober- und Niederösterreich mit jeweils um 15.000 Geburten.