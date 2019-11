Die Steiermark wählt: Wo die Politiker regieren

Spitzenpolitiker haben Wochenarbeitszeiten von 70 Stunden aufwärts, nicht nur im Wahlkampf wie derzeit in der Steiermark. Hier wird am 24. November der Landtag gewählt.

Viel davon verbringen sie in ihren Büros, die damit quasi zum zweiten Wohnsitz neben dem privaten Heim werden.

Weil das so ist, haben in den repräsentativen Amtsräumen der Grazer Burg und den Büros im Landhaus auch persönliche Erinnerungsstücke Platz: Gemälde des Schwiegervaters, Familienfotos, Andenken an frühere Ämter, Heiligenfiguren, Bücher.

Die unterschiedlichen Lagen und Größen der Räume hängen, ganz hierarisch, mit Amt und Mandatsstärke der jeweiligen Partei im Landtag zusammen.

90 Quadratmeter - Hermann Schützenhöfer

Der runde Tisch könnte in einem Film der Artus-Sage mitspielen, so imposant wirkt er im Raum. Früher stand er einmal im Regierungssitzungszimmer, ÖVP-Landesobmann Hermann Schützenhöfer hat ihn in seinem Büro aufstellen lassen.

Rund 90 Quadratmeter misst es, liegt im zweiten Stock der Grazer Burg und ist „seit Urzeiten das Büro der LH“, betont der 67-Jährige. Nur SPÖ-Amtsvorgänger Franz Voves nahm es nicht in Anspruch.