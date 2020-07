Die Ruhe vor dem Heli-Sturm

Nur Knaus geht eigene Wege: "Wenn ganz Tirol ausgeschrieben wird, nehme ich mir einen ausländischen Partner." Es gäbe bereits Gespräche mit Franzosen, Engländern und Spaniern. Mit seiner Firma Heli Tirol startet der Salzburger schon jetzt von vier Standorten aus. Für fünf weitere habe er indes um Genehmigungen angesucht bzw. sich Grundstücke gesichert.

Die Ausschreibung soll laut Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg ( ÖVP) im Mai oder Juni fertig werden. Das Land hat im Vorfeld eine Bedarfsstudie bei der staatlichen Agentur Gesundheit Österreich GmbH in Auftrag gegeben. Die empfiehlt, zehn bis 13 Hubschrauber (ein Teil davon nur im Winter) in Tirol zu stationieren. Auf eine Zahl hat sich das Land noch nicht festgelegt. "13 Systeme sind notwendig, damit man 90 Prozent der Unfälle in weniger als 15 Minuten erreicht", erklärt Tilg. "Das ist der Qualitätsmaßstab. Und das wollen wir erreichen. Das Ziel ist, das Tourismusland Tirol gut auszustatten."

Knaus sieht in einer Reduzierung der Helis die Gefahr einer Verschlechterung der Versorgung: "Der derzeitige Stand ist, dass ein Hubschrauber in sechs bis sieben Minuten am Unfallort ist."

Der Gesundheitslandesrat hält entgegen: "Wir wollen keine Verschlechterung und die Rettungssysteme am Boden und in der Luft ideal zueinander abstimmen. Wenn wir das so hinbringen, wie wir das jetzt vorhaben, haben wir ein hochqualitatives, gutes System."