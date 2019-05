Die Ruhe vor dem Alm-Ansturm: Wanderer und Kühe müssen warten

Offiziell ist der Tourismus bereits seit 1. Mai in der Sommersaison. Das Wetter will derzeit davon aber noch nichts wissen. In den Bergen, wo es die Sommergäste bevorzugt hinzieht, herrscht nach den jüngsten Schneefällen noch tiefster Winter.

Auf den Almen hat sich der Saisonstart dadurch noch einmal nach hinten verschoben. Den Tieren würde es derzeit schlicht an Futter auf den Wiesen fehlen. Zuerst die Trockenheit, jetzt der Schnee: Beides hat die Vegetation massiv gebremst.

Selbst bei Almen unterhalb von 1000 Metern ist in vielen Regionen vorerst noch nicht an Auftriebe zu denken, heißt es von Landwirten. Rund 442.000 Tiere – Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde – verbringen in Österreich jedes Jahr den Sommer in den Bergen.