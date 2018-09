Die Rückkehr der Bettelstudenten

Voraussetzungen sind „Prüfungsaktivität und fortgeschrittenes Studium“, beschreibt Kainz: Zwei Drittel der Ausbildung müssen bereits erledigt sein, außerdem regelmäßig Klausuren absolviert werden. Bisher bekamen 1300 berufstätige Studierende Geld zurück, das war rund eine Million Euro. Von ihnen dürften 20 bis 30 Prozent unter die neuen Bedingungen fallen, also Geld zurückerhalten. Der Großteil geht aber leer aus.

Eine österreichweite Lösung gibt es außerdem auch nicht. Ein KURIER-Rundruf an Universitäten ergab einen Fleckerlteppich an Varianten: Die Universität Klagenfurt arbeitet mit einem Sozialhilfefonds „ohne starre Einkommensgrenzen“, wie es seitens der Uni hieß. Dort haben bisher 1000 Studierende wegen Erwerbstätigkeit die Semesterbeiträge zurückerhalten.

An der Universität Wien wird derzeit noch an der „Umsetzung eines Abschlussstipendiums gearbeitet“: Es soll ebenfalls an „Personen vergeben werden, die schon einen Großteil des Studiums absolviert haben“, ließ die Uni-Pressestelle wissen. „Das Modell wird Anfang des kommenden Semesters ausgearbeitet sein.“