Die NS-Straßennamen verschwinden jetzt doch aus Graz

707 Bezeichnungen öffentlicher Flächen in Graz sind nach Personen benannt. Eine Historikerkommission stufte 2018 bereits 82 von ihnen als bedenklich ein, 20 davon wiederum als sehr problematisch: Ihre Namenspaten waren Nazis oder Kriegstreiber des Ersten Weltkrieges.

Doch erst jetzt bewegt sich etwas in Richtung Umbenennung der betroffenen Straßenzüge: Die seit Mitte November regierende Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ will dies „behutsam und schrittweise“ umsetzen.