Die Mühen nach Doskozils Wahlsieg

Das Feld, auf dem der Wahlsieger von 2020 eigentlich punkten wollte, wurde von Corona und Commerzialbank über Nacht ins Abseits geschoben: Denn der Masterplan nach den 49,9 Prozent bei der Landtagswahl Anfang des Vorjahrs sah vor, das Burgenland als Jungbrunnen für die verwelkte Sozialdemokratie anzupreisen.

Der Mindestlohn von 1.700 Euro netto im Einflussbereich des Landes, die Anstellung pflegender Angehöriger bei einer Landestochter, die Aufstockung des Personals im Landesdienst um fast 20 Prozent oder die Beteiligung des Landes an Privatunternehmen sollten vor allem der von Doskozil wenig geschätzten Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner den rechten, burgenländischen Weg weisen.

Bevor dieses pannonische Modell eines starken Staates aber in der österreichischen Sozialdemokratie verfangen konnte, kam Rendi-Wagner in der andauernden Corona-Pandemie ihre Ausbildung als Infektiologin immer mehr zu Gute. Der Wahlsieg Michael Ludwigs in Wien tat das Übrige, die burgenländische SPÖ wieder leiser treten zu lassen.

Zumal die Verstaatlichung im Burgenland ohnehin langsamer voranschreitet, als von den Roten erhofft: 174 pflegende Angehörige sind derzeit angestellt; Ex-Landesrat Christian Illedits, der im Zuge des Commerzialbank-Skandals zurücktreten musste, hatte noch für 2020 bis zu 300 erwartet. Und rund 1.300 Personen im Landesdienst erhalten den Mindestlohn; der angepeilte Siegeszug in Privatunternehmen ist bis dato ausgeblieben. Die Präsidenten von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung sind auf Distanz zu Doskozil gegangen, ein Novum im harmonieverliebten Burgenland.

Welche Bilanz Doskozil selbst zieht, ist spätestens Anfang März nachzulesen, wenn der erste Rechenschaftsbericht der Landesregierung vorliegt: „Wir wollen nicht an Ankündigungen, sondern an Ergebnissen gemessen werden“, ließ er gestern vermelden. Wann er selbst wieder öffentlich auftritt? „Im März, ich bin zuversichtlich“.