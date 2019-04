Die Migration über den Brenner geht weiter zurück

Der Brennerpass zwischen Italien und Österreich war in den vergangenen Jahren stets ein Hotspot der illegalen Migration. Das Nadelöhr in den Bergen liegt auf der kürzesten Route vom Süden in den Norden Europas. Das schlug sich insbesondere ab 2013 in der Zahl der Aufgriffe in Tirol nieder. Die erhöhten sich damals sprunghaft: von rund 1300 (im Jahr 2012) auf 3978.

Gleichzeitig wurde Ungarn als Grenzübertrittsland Nummer 1 für rechtswidrig nach Österreich eingereiste Personen von Italien abgelöst. Tirol geriet damit zum Brennpunkt der Fluchtrouten nach und durch Österreich. Im Jahr 2016 hat die Polizei im Bundesland über 11.000 illegale Einreisen registriert. Seither geht die Zahl der Aufgriffe steil nach unten.