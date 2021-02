Die Lawinenversteher der Nockberge

Im Schnee von Badkleinkirchheim steht er zu Schulungszwecken. Normalerweise gibt es alle zwei Jahre eine große Schulung für alle Mitglieder des Warndienstes, doch diese fällt wegen Corona aus. So hat es Ertl zur Ausbildung in der Kleingruppe in den Weltcuport verschlagen – mit zwei neuen Mitgliedern: Michael Sappl, der Mann in der blauen Jacke, und Florian Mayer, rote Jacke.