Die Lage im Morgenverkehr

Sie ist die kürzeste Autobahn, zugleich aber eine der meistbefahrenen: die Südost Tangente. Und so gut wie täglich fordert sie den Berufspendlern Geduld ab. Auch heute haben sich auf der A23 aufgrund von Verkehrsüberlastung Staus gebildet. In Richtung Inzersdorf hat sich beim Knoten Kaisermühlen ein 3,5 Kilometer langer Stau gebildet, der bis Hirschstetten zurückreicht. Auch in der Gegenrichtung geht zwischen St- Marx und Favoriten nur mühsam voran.

Wien: Altmannsdorfer Straße stadtauswärts Richtung Vösendorf. Zwischen Grünbergstraße und Altmannsdorfer Ast hat sich ein Stau gebildet.

Auf der A22, Donauufer Autobahn hat Richtung Wien zwischen Reichsbrücke und Knoten Kaisermühlen ein fast drei Kilometer langer Stau gebildet.

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat sich auf der A1, West Autobahn in Richtung Linz ereignet. Der dritte Fahrstreifen ist gesperrt. Zwischen Asten-St.Florian und Knoten Linz staut es.

Mit Zeitverzögerungen muss man auch auf der A4, Ost Autobahn, Richtung Wien rechnen. Zwischen Knoten Schwechat und Knoten Prater geht es aufgrund von Berufsverkehr nur langsam voran.

Auf der A8, Innkreis Autobahn, hat sich in Fahrtrichtung Wels ein Unfall mit einem LKW ereignet. Bei Pichl-Bad Schallerbach ist der Pannenstreifen gesperrt.