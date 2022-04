Die kostbaren Schätze der Geigenbauer

Wichtig sei im Instrumentenbau vor allem, dass das Holz vor der Verarbeitung abgelagert ist. „Es muss zur Ruhe kommen und Spannungen abbauen.“ An den Rändern der Geige arbeitet er an der Einlage, auch Einlageäderchen genannt. Dann müssen noch Teile wie Steg, Stimmstock und Bassbalken positioniert werden. Aber was kann eine Geige so unglaublich wertvoll machen? „Für einen Musiker sind es die Klangmöglichkeiten.“ Dazu komme Herkunft, Alter und die Handschrift eines großen Meisters aus der Vergangenheit. Nur wahre Genies würden aus den hochwertigsten Instrumenten alle Klang-Nuancen „rauskitzeln“ können. Am Anfang eines Instrumentenlebens steht ein gutes Handwerk.

Alte Meister wie der Italiener Antonio Stradivari oder der Österreicher Jakob Stainer sind auch Jahrhunderte später noch Vorbild. Elschek: „Es ist aber wichtig, nicht nur zu kopieren, sondern eigene Interpretationen zu leben.“