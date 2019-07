Die Hitzewelle geht weiter: Heute bis zu 38 Grad

Die Hitzewelle der letzten Tage setzt sich auch am heutigen Donnerstag fort. In ganz Österreich scheint verbreitet die Sonne von einem ungetrübten, meist wolkenlosen Himmel. Vereinzelt zeigen sich harmlose Schleierwolken. Das prophezeite die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Die Gewitterneigung ist als sehr gering einzustufen. In den westlichen Föhnregionen und im Donautal weht teils mäßiger, überall sonst schwacher Wind. Die Temperaturen reichen am Morgen von zwölf bis 22 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 26 bis 37 Grad an. Der Hitzeschwerpunkt liegt dabei in Tirol. An der Alpennordseite weht mäßiger Ostwind und mit 30 bis 37 Grad steht der Höhepunkt der Hitzewelle bevor.