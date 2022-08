Die Frau, die nicht vermisst wurde

Er schlägt sie regelmäßig, zeigt sich immer brutaler. Maria O. wird schwanger, sie hofft, dass er sich ändert. Sanfter wird. Das Gegenteil ist der Fall. „Er soll sie sogar noch in den Wehen geschlagen haben, dazu gibt es die Aussage einer Hebamme“, sagt die Journalistin Ilse Probst, die als freie Gerichtsreporterin seit vielen Jahren in Niederösterreich tätig ist. Die grausamen Geschichten, die von unterschiedlichen Menschen über Maria O. und ihre Beziehung zu diesem Mann erzählt werden, gleichen einander. Für viele ist er bloß „der Tyrann“. Und doch sind es Erzählungen aus einer weit entfernten Vergangenheit, die nicht mehr verifiziert werden können.

Was Ermittler und Staatsanwaltschaft jedenfalls bestätigt haben: Maria O. tauchte nicht zur Sorgerechtsverhandlung ihres Babys auf. Obwohl sie kurz davor alles versucht hatte, um ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen. Sie trennte sich von dem brutalen Mann, fand eine Unterkunft und auch einen Job. Sie kaufte sich ein Kleid, das sie zu diesem wichtigen Termin tragen wollte. Doch sie erschien nicht. Sie sei zu ihrem Bruder nach Kanada ausgewandert, so die Version, die ihr Ex-Partner erzählt. Alle glauben sie. Fast vier jahrzehntelang zweifelt niemand diese Version an, Maria O. wird auch nicht vermisst gemeldet.

Im Jahr 2019 tätigt eine Frau eine Aussage, die aufhorchen lässt. Sie erzählt, dass sie einen heftigen Streit mit dem „Tyrannen“ hatte, der völlig eskaliert sein soll. „Ich betonier’ dich ein wie die Maria“, soll er zu ihr gesagt haben. Innerhalb der Familie macht das schnell die Runde, die Frau wird ermutigt, zur Polizei zu gehen. Trotz unbeschreiblicher Angst tut sie das. Die Ermittlungen zu Maria O. und einem möglichen Mord laufen an. Die Großfamilie, die von vielen als Clan bezeichnet wird, weil ihre Verzweigungen und Rollenverteilungen an mafiöse Strukturen erinnern, beginnt, das Schweigen zu brechen. Omertà , auch das erinnert an die Mafia. Im Zuge der Ermittlungen wegen Maria O. kommen nämlich noch andere Geheimnisse ans Tageslicht. So erzählen mehrere Frauen, alle Mitglieder der Familie, dass der „Tyrann“ sie jahrelang missbraucht und misshandelt hatte. Bei einer seiner Nichten hätten die sexuellen Übergriffe begonnen, als sie erst fünf Jahre alt war. Für diese Taten musste sich der Mann vor Gericht verantworten und wurde schließlich im Mai 2022 zu 13 Jahren Haft rechtskräftig verurteilt.