Am Montag ist es so weit. Wien und Niederösterreich beenden endgültig den "Oster-Lockdown", in dem Schulen und bis zuletzt vor allem der Handel geschlossen waren. Sie kehren damit quasi zur normalen Lockdown-Ordnung zurück, ehe am 19. Mai dann in ganz Österreich weitreichende Lockerungen erfolgen und auch die gesamte Gastronomie und der Sport- und Kulturbereich wieder aufsperren.

Politiker und Experten waren sich in den vergangenen Tagen einig, dass auch die Zahlen diese Öffnungsschritte hergeben - zumal in den kommenden Wochen auch immer mehr Menschen in Österreich geimpft werden. Österreich hält aktuell bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 147, 30 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine erste Teilimpfung erhalten, 11,3 Prozent gelten inzwischen als voll-immunisiert.

Als Richtwert für regionale Verschärfungen bis hin zu Abriegelungen gilt nach wie vor eine 7-Tages-Inzidenz von 400. Wie folgende Grafik zeigt, wird dieser Wert auf Bezirksebene aktuell lediglich in Lienz überschritten: