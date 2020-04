Die Bikinisaison startet am Balkon

Allerdings benötigen Freibäder eine gewisse Anlaufzeit, um loslegen zu können. Viele rüsten sich schon jetzt, obwohl sie informationstechnisch noch auf dem Trocknen sitzen. „Wir brauchen einige Wochen Vorlaufzeit“, sagt Martin Kotinsky, Sprecher der städtischen Bäder in Wien. „Aber wir fangen langsam mit den Vorbereitungen an, damit wir fertig sind, wenn es losgehen kann.“

An heißen Wochenenden tummeln sich allein in den 17 städtischen Freibädern in Wien 100.000 bis 120.000 Besucher, an Werktagen bis zu 80.000. Üblicherweise gehen die Eingangstüren zu Gänsehäufel und Co Ende April, spätestens jedoch am 2. Mai jedes Jahres auf.

Die Eingangsbereiche sind auch der Punkt, an dem Badbetreiber knabbern: Sie sind die problematischen Engstellen, weniger die Liege- oder Wasserflächen. „Dort kann man schon die Abstände einhalten“, überlegt Kotinsky. „Bei der Wiese sehe ich die geringsten Probleme. Aber was ist an der Kassa? Wenn man da einen Meter Abstand hat, dann stehen da bald kilometerlang Menschen.“ Wie das zu lösen sein könnte, ist offen.