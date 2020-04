Sommerurlaub: Wie das Frühstücksbuffet ausschaut, ist ungeklärt

Die Politik appelliert derzeit an die Österreicher, heuer Urlaub im eigenen Land zu machen. Auch um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Die Möglichkeiten, wegzufliegen, sind derzeit ohnehin begrenzt. Für immer mehr Länder gibt es Reisewarnungen, Airlines haben ihre Flotte mehr oder weniger gegroundet. Wann sich die Lage entspannt, wird die Entwicklung der Corona-Fälle in den einzelnen Ländern entscheiden. Es wird sich kaum ein Land neue Infektionsherde einschleppen wollen, weder durch Touristen aus dem Ausland noch durch eigene Staatsbürger, die in problematische Länder fahren. Daher dürften am schnellsten die Grenzen zwischen jenen Ländern wieder aufgehen, die das Virus am weitesten zurückgedrängt haben.