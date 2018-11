Die Bäcker backen wieder große Brötchen

Vorreiter aus Niederösterreich: Georg Öfferl stellte auf bio um und liefert vom Weinviertel nach Wien

Wie kann sich eine kleine Dorfbäckerei gewinnbringend aufstellen? Diese Frage beschäftigte Georg Öfferl lange. „Am Land ist das extrem schwierig. Der Brotmarkt ist gesättigt und in Pendlergemeinden sind die Leute zu den üblichen Öffnungszeiten nicht da“, sagt er. Dennoch wagte er es, die familieneigene Dampfbäckerei in der 900-Einwohner-Gemeinde Gaubitsch (Bezirk Mistelbach) in dritter Generation weiterzuführen.



Heute, drei Jahre später, beliefert der 27-Jährige vom Weinviertel aus Wochenmärkte, Feinkosthändler und Spitzengastronomen im 60 Kilometer entfernten Wien mit seinen Bio-Broten. Im März wird in der Wollzeile im ersten Bezirk eine Schaubäckerei eröffnet.



Eigentlich hatte er aber mit dem Bäckergewerbe so gar nichts am Hut. Seine Mutter Brigitte, 53, hatte die Bäckerei 1998 nach dem Tod ihres Vaters übernommen und mit Ehemann Walter, 55, und viel persönlichem Einsatz erhalten. „Meine Mutter war praktisch rund um die Uhr in der Backstube, das wollte ich nicht. Als Jugendlicher war ich angefressen, wenn ich in der Backstube aushelfen musste.“ Mit Anfang 20 begann er doch mit Biozutaten zu experimentieren – und fing Feuer.



Öfferl absolvierte eine Lehre samt Meister in der Bäckermeisterschule Wels und arbeitete in seiner Abschlussarbeit sein späteres Geschäftsmodell aus. „In erster Linie verkauft man natürlich Brot – aber auch eine Lebenseinstellung.“ Bei ihm heißt das: lange Teigruhezeiten, Handarbeit und alte Getreidesorten.



Warum er Bäcker wurde, statt nach seinem Studium im Ingenieurwesen zu arbeiten, klingt nach viel Überlegen und Planen: „Im Handwerk kann ich nur auf Qualität setzen, dazu brauche ich einen größeren Radius. Man muss dort hin, wo der Markt ist.“ Der ist, wie der (Sauerteig-)Brot-Boom der vergangenen Jahre zeigt, eher in größeren Städten wie Wien anzutreffen.

Umsetzung nicht leichtDie Umsetzung war anfangs nicht einfach, gibt Öfferl zu: die Umstellung der Rezepturen auf bio, die Skepsis der Gesellen im Familienbetrieb, die Lieferlogistik. Wie er als Junger die erfahreneren Mitarbeiter überzeugte? Nur so viel: „Respekt kann man sich nur erarbeiten.“ Bei den Lieferungen nach Wien half von Anfang an Öfferls Cousin Lukas Uhl, 25, mit. Schon bald hängte er seinen Beruf als technischer Zeichner an den Nagel und machte die Ausbildung zum Bäcker- sowie Müllermeister. Mittlerweile setzen in Gaubitsch zehn Gesellen Sauerteige an und formen Brote, Georgs Eltern helfen tatkräftig mit. Neben dem Erfolg bei den Kunden freut ihn ein Satz seiner Mutter sehr: „Sie sagte: Der Opa hätt’ so eine Freud’.“