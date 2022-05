Die angeschlagene Kinowelt hofft nun auf ein Happy End

Die Welt der Kinos ist selbst in der Wahrnehmung eingeschworener Cineasten mehr und mehr in den Hintergrund gerückt: In der Pandemie gewöhnten sich Fans vermehrt daran, zu Hause vorm Fernseher ins Filmgeschehen zu versinken. Die Streaming-Dienste preschten weltweit mit ihrem Angebot in rasantem Tempo vor. Auch renommierte Regisseure verabschiedeten sich vermehrt ins Netz.

Filmpaläste wie die großen Multiplex-Kinos, aber auch nostalgische Adressen wie „Das Kino“ in Salzburg müssen gewaltige Einbrüche verkraften. „Wir liegen bei einem Minus von 70 Prozent“, informiert Renate Wurm, die Hausherrin im 43 Jahre alten Programmkino an der Salzach. Was schmerzt: Die Flaute dauere immer noch an. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Pandemie verunsichere immer noch. Und auch die Jahreszeit lässt die Kino-Kassa nur zögerlich klingeln. „Wir leben vor allem vom Winter und vom Regen“, so Wurm.

Corona ist der wohl tiefste Einschnitt in der Geschichte des Kinos. Ein weiterer Tiefpunkt war die Sanierung in den spätern 80ern, die länger dauerte als geplant. Doch der Betrieb konnte zurückkehren und bleiben. Mehrfach totgesagt – auch aufgrund von TV- und Blockbuster-Konkurrenz – floriert der Betrieb mit Ausnahme von Corona bis heute. Filmfans schwärmen über das nostalgische Flair, drängen sich gern im Vorraum in die Warteschlange an der einzigen Kassa oder nehmen in den beiden Sälen Platz. Wurm: „Ich sage immer, wir brauchen auch die Multiplexe, weil dann mehr über Kino gesprochen wird.“ 80 Prozent des Umsatzes müssen Renate Wurm und ihr kleines Team selbst erwirtschaften.