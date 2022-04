Die aktuelle Lage im Morgenverkehr

In Niederösterreich auf der A4 Ostautobahn in Richtung Wien, zwischen Parndorf und Göttelsbrunn kommt es vor dem Baustellenbereich zu einem Zeitverlust von etwa 10 Minuten. In Wien auf der Südost-Tangente von Hirschstetten bis zum Knoten Prater verlieren sie derzeit etwa 15 Minuten in Richtung Graz.

Zu langen Wartezeiten kommt es auch am Grenzübergang Walserberg, Salzburg in Richtung München. Dort beträgt die Wartezeit bereits eine Stunde. Die deutsche Grenzpolizei hat weiterhin nur eine Abfertigungsspur geöffnet.

In der Steiermark kommt es auf der A9 Phyrnautobahn zwischen Leibnitz und Wundschuh, im dichten FrĂĽhverkehr Richtung Graz ist der Zeitverlust aktuell etwa 15 Minuten. Beim GrenzĂĽbergang Karawankentunnel steht man derzeit etwa 45 Minuten bei der Einreise nach Ă–sterreich.