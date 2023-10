Deutscher Wanderer in Osttirol rund 70 Meter abgestürzt

Ein 50-jähriger Deutscher ist am Samstag bei einer Bergtour auf den Hohen Gabesittenhang in Außervillgraten (Bezirk Lienz) rund 70 Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann rutschte beim Abstieg auf einem steilen, ausgesetzten Steig in einem Wiesenhang aus. Beim Absturz überschlug er sich mehrfach und blieb schließlich bei einem umgestürzten Baum liegen.

➤ Lesen Sie auch: Bikerin überlebte 50-Meter-Absturz leicht verletzt