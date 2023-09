Alkoholisierter fuhr mit Auto mit nur drei Rädern durch Graz

In einem Auto mit nur noch drei fahrtauglichen Rädern war in der Nacht auf Samstag ein 34-jähriger Pkw-Lenker unterwegs. Dem laut Polizei offensichtlich stark alkoholisierten Mann wurde der Führerschein abgenommen. Dann mischten sich die Zulassungsbesitzerin sowie die Beifahrerin in die Amtshandlung ein. Am Ende gab es drei Festnahmen wegen diverser Übertretungen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte.

