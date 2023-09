Tirol: Fahrbahnrand brach unter Motorradfahrer ab

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist Freitagnachmittag in Brandenberg (Bezirk Kufstein) rund 200 Meter in den Wald abgestürzt. Er wurde dabei schwer verletzt. Der Biker fuhr auf einer öffentlichen Schotterstraße, als er in einer Kurve zu weit an den Fahrbahnrand geriet und dieser abbrach.

Ein Begleiter des 60-Jährigen bemerkte den Absturz und verständigte die Rettung, berichtete die Polizei. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen.

