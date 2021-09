Deutscher Motorradfahrer nach Unfall in Tirol reanimiert

Ein 66-jähriger Deutscher hat am Sonntag nach einem Unfall mit seinem Motorrad in Imst in Tirol reanimiert werden müssen.

Wie die Polizei berichtete, war der Mann auf die Autobahnauffahrt zur Inntalautobahn (A12) auf die Rampe aufgefahren, drehte dann jedoch aus unbekannter Ursache wieder um und fuhr gegen die Einbahn zurück.