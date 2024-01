Deutscher Bahnstreik geht weiter: Wo mit Verzögerungen zu rechnen ist

Im Kern geht es in dem Konflikt um die Forderung der Gewerkschaft nach einer Verringerung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohn. Die Deutsche Bahn lehnt das ab und stellte in ihrem jüngsten Angebot die Erweiterung bestehender Arbeitszeit-Wahlmodelle in Aussicht. Dabei können sich Beschäftigte für weniger Wochenarbeitsstunden entscheiden, müssen dafür aber finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Die GDL lehnt das Angebot ab.

Probleme im Wiener Frühverkehr

Weichenstörungen sorgten am Donnerstag im Frühverkehr den zweiten Tag in Folge für Verzögerungen auf Wiener Schnellbahnstrecken. Während die Probleme am Mittwoch in Liesing auftaten, kommt es derzeit zu Wartezeiten und Ausfällen zwischen Meidling und Floridsdorf - Grund ist laut ÖBB erneut eine Weichenstörung, diesmal bei Wien-Mitte.