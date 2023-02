Tirol: Deutsche Wanderin stürzte und verlor Bewusstsein

Eine 28-jährige deutsche Wanderin ist Sonntagnachmittag beim Abstieg von der Silberberghütte in Achenkirch in Tirol (Bezirk Schwaz) zu Sturz gekommen und bewusstlos liegen geblieben. Als sie am Abend gegen 19 Uhr wieder zu sich kam, stellte sie eine Verletzung am Bein fest. Selbstständig weiter abzusteigen war nicht mehr möglich, deshalb setzte die Frau einen Notruf ab. Daraufhin konnte aber ihre Position zunächst nicht geortet werden, weil sich das Handy ausschaltete.