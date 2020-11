Der Wochenbeginn wird mild: 20 Grad in Teilen Österreichs

Am Mittwoch liegt eine Störungszone quer über Österreich. Sie bringt verbreitet dichte Wolken, zeitweise regnet es. Am Nachmittag klingt der Regen im Osten und Südosten weitgehend ab, sonst bleibt es regnerisch. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend im Norden und an der Alpennordseite gegen 1.300 Meter Seehöhe, im Süden bleibt sie noch über 2.000 Meter. Am Alpenostrand weht zudem teils lebhafter Wind aus Nordwest bis Nord, sonst ist es eher schwach windig. Eine ausgeprägte Tageserwärmung gibt nicht, die Temperaturen bewegen sich ganztags zwischen fünf und 13 Grad.

Am Donnerstag halten sich im Westen voraussichtlich lange Zeit tiefe Wolken, aus denen es gelegentlich etwas nieselt. Nach Osten zu gibt es zunächst zwar auch noch dichtere Restwolken, hier lockert es im Tagesverlauf aber immer häufiger auf und Sonnenschein setzt sich durch. Es ist im Allgemeinen windschwach. Nur am Alpenostrand weht tagsüber weiterhin teils lebhafter Wind aus Nordwest, der aber bis zum Abend abflaut. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen zwei und neun Grad, tagsüber zwischen sieben und 13 Grad.

Hochdruckeinfluss macht sich am Freitag in ganz Österreich breit und sorgt überall für sonniges, trockenes und windschwaches Wetter. Morgendliche Nebel- und Hochnebelfelder muss man allerdings einplanen, speziell in den Tälern im Westen und den Becken im Südosten des Landes. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus fünf Grad, tagsüber gibt es dank Sonnenschein kräftige Erwärmung auf acht bis 13 Grad.

Hier geht's zum Wetter auf kurier.at