Der Verkehr fuhr vor der Wahl noch einmal durch den Tiroler Landtag

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Frächterlobbys in diese Kerbe schlagen. Am Mittwoch, parallel zur Landtagssitzung, war es so weit. Die Handelskammern Bozen und Trient südlich des Brenners forderten ein Aus für das Nachtfahrverbot in Tirol. Dem fehle „nun auch formell jeglicher Rechtfertigungsgrund“, hieß es in einer Aussendung.

Eine Aufhebung des Nachtfahrverbots würde zudem die Notwendigkeit der Blockabfertigung bei Kufstein drastisch reduzieren, da der Verkehr nicht mehr künstlich auf die Tagesstunden konzentriert würde, wurde gegen eine weitere Maßnahme argumentiert.