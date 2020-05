Der Sommer kommt: 28 Grad am Wochenende

Das lange Wochenende zeigte sich in Sachen Wetter durchwachsen, Meteorologen von Ubimet versprechen aber, dass ab Mittwoch ein Hoch die Regie übernimmt, das uns auch das kommende Wochenende versüßen wird. Dazu steigen die Temperaturen deutlich an. Den Höhepunkt erreicht diese Entwicklung voraussichtlich am Samstag mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 28 Grad etwa im Nordosten, aber auch sonst darf man sich zumindest auf Werte um 25 Grad und weiter viel Sonnenschein freuen.

Kaltfront folgt

Von großer Beständigkeit ist die Wetterlage jedoch nicht. Ein Kälterückfall droht schon kurz danach. Am Sonntag wird die warme Luft bereits etwas in den Osten und Süden abgedrängt, im Bergland nimmt die Schauer- und Gewitterneigung hingegen zu. Eine markante Umstellung der Wetterlage deutet sich schließlich für den Beginn der neuen Woche an. Nach derzeitigem Modellstand ist mit einer kräftigen Kaltfront nicht nur verbreitet ergiebiger Regen möglich, nachfolgend fließt auch deutlich kältere Luft ein. Selbst einstellige Höchstwerte sind dann kurzzeitig nicht ausgeschlossen.

Trockenheit im Westen und Süden gelindert

Die Kaltfront dürfte viele Österreicher zwar nicht freuen, die Landwirte warten aber sehnlichst darauf. Der Regen der vergangenen Tage, war nämlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Bis zu 90 l/m² an wertvollem Regen wurden in den vergangenen sieben Tagen in Vorarlberg und im Tiroler Außerfern gemessen, sonst wurden im Westen und Süden häufig 20 bis 50 l/m² registriert“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Das ist bei Weitem nicht genug, um das bisherige Niederschlagsdefizit im Frühjahr auszugleichen, lindert die Trockenheit hier aber doch ein wenig. Noch deutlich weniger Regen fiel im Norden und vor allem im Osten des Landes, gerade rund um Wien waren es durchschnittlich nur rund 5 l/m². Hier setzt sich die Trockenheit zunächst fort.