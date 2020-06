Der Sommer gibt sich weiter britisch

„Wir lassen uns die Party nicht vermiesen“, heißt es angesichts des Bibber-Wetters beim Beatpatrol in St. Pölten. Normalerweise hätte das Elektronik-Festival am Donnerstag großteils im Freien über die Bühne gehen sollen, doch jetzt wurde umdisponiert. „Das heißt, Größen wie Justice (DJ Set) und andere werden in den Hallen des Veranstaltungszentrums spielen.“ Die Wetterprognose: Bei wechselnder Bewölkung ist auch ein kurzer Regenschauer möglich, dazu auch recht windig. Tageshöchstwerte um die 18 Grad.

Nasskalt verspricht das am Donnerstag beginnende Tomorrow-Festival am Gelände des Atomkraftwerks Zwentendorf zu werden. Die Veranstalter von Global 2000 sind trotzdem optimistisch: „Bis auf die Main Stage sind alle Bühnen überdacht“, sagt Sprecherin Susanna Schlöglhöfer. Wer die Stars des Festivals – die Brit-Rocker Kaiser Chiefs sowie die Fantastischen Vier – sehen will, wird aber wohl nass werden. Die Wetterprognose: Nach einem zunächst noch regnerischen Donnerstag gibt es ab Freitag zwar weiterhin viele Wolken, aber zwischendurch auch trockene Phasen mit kurzen sonnigen Auflockerungen. Die Temperaturen steigen von 14 Grad am Donnerstag auf 19 Grad am Samstag und Sonntag.



Im Ausseerland gibt es dafür strahlende Gesichter, und das tatsächlich wegen der Witterung. „Kühl und trocken, das ist unser Lieblingswetter“, versichert Martin Schoiswohl, Sprecher des Narzissenfestes. Kühl, denn so mögen es die Millionen von Narzissen am liebsten. Trocken, so mögen es die rund 25.000 Besucher, die am Wochenende zu Auto- und Bootskorso erwartet werden. Genau diese Wettermischung ist laut Schoiswohl für Sonntag prognostiziert. Die Wetterprognose: Am Mittwoch nach freundlichem Beginn im Tagesverlauf von Westen her Regenschauer. Von Donnerstag bis Sonntag meist dichte Wolken und nur kurze sonnige Phasen. Dabei muss man auch immer wieder mit Regen rechnen, der zeitweise sogar kräftig ausfällt. Die Temperaturen: 14 Grad am Mi., 11 Grad am Do. und von Freitag bis Sonntag etwa 14 bis 16 Grad.

Wetterfest präsentieren sich auch die Tausenden Motorradfahrer und erwarteten 50.000 Zuschauer des spektakulärsten Rennens des Landes: Das Erzberg-Rodeo startet am Feiertag zum 19. Mal. „Regen ist uns egal“, betont Sprecher Martin Kettner. Blitze und Nebel sind allerdings ein anderes Kapitel: Bei zu großer Blitzschlag-Gefahr am Erzberg werden Durchgänge abgesagt, dafür gibt es ein eigenes Messsystem. Die Wetterprognose: Sonne nur zwischendurch, die meiste Zeit aber dichte Wolken und zeitweise auch Regen. Die Temperaturen bleiben sehr verhalten bei 12 bis 14 Grad am Donnerstag und Freitag, am Wochenende wird es mit 14 bis 17 Grad eine Spur weniger kalt.