Der Offizier und der Staatsvertrag

Der Mai spielt im Leben von Alfred Nagl eine ganz besondere Rolle. Am neunten des Wonnemonates feierte der rüstige Brigadier im Ruhestand in seiner Wahlheimat Weiden am See im Burgenland den 105. Geburtstag. Nur wenige Tage darauf, am 15. Mai, machte sich der Jubilar mit seiner Frau, der Schriftstellerin Ingrid Schramm auf, um „als Botschafter des Alters“ auf Lokaltour zu gehen.

In seinem Stammlokal Sittinger in Frauenkirchen kehrt das Paar ein, um das Ende der „Corona-Sperre zu feiern“. Mit im Gepäck hat der lebenslustige Herr sein Buch „Der Olympia Nagl“.

Mit 99 Jahren hat er in der Erstauflage begonnen, sein Leben zu erzählen. Die Neuauflage ist zum 105. Geburtstag erschienen, Herausgeberin ist seine Frau.