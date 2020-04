Erinnerung an die Auferstehung Österreichs 1945 - im Zeichen der Corona-Krise

Anschluss null und nichtig

Damit war der Anschluss von 1938 an Hitlerdeutschland null und nichtig. Hitler selbst lebte noch, Berlin war noch nicht gefallen, doch im bereits befreiten Wien trat an diesem Tag auch die erste österreichische Regierung unter Karl Renner zusammen.

Rede des Kanzlers

Wie jedes Jahr, beginnt dieser Tag mit einer Kranzniederlegung des Bundeskanzlers, Vizekanzlers und der Verteidigungsministerin am Burgtor. Der „Festakt“ aus dem Bundekanzleramt wird, ab 11.00 Uhr im ORF übertragen.

Kurz wird sich bei diesem „Festakt“ in einer rund 15-minütigen Rede aus dem Kanzlerbüro an die Bevölkerung wenden. Auch diese Rede steht im Zeichen der Corona-Krise. Wie es aus dem Bundeskanzleramt heißt, will Kurz den Österreichern "Hoffnung und Optimismus" zusprechen. Österreich werde zum Start ins 76. Jahr der 2. Republik „ein neues Kapitel aufschlagen“ und auch diese Krise durch „Zusammenhalt, Fleiß und gemeinsame Kraftanstrengung“ bewältigen.