Der neue Bischof von Gurk lebt seine Zweisprachigkeit

Er habe durchaus gehadert, als ihm das hohe Amt angetragen wurde, gibt Marketz offen zu. "Ich habe mich gegen den Gedanken gewehrt. Ich hatte bei der Caritas den Eindruck, da bin ich echt angekommen in meinem Leben." Ausschlaggebend für seine Zustimmung seien jedoch zwei Gedanken gewesen: "Es geht ja nicht nur um mein Ja, sondern dass Gott mich gerufen hat und mir sein Ja gegeben hat", beschreibt Marketz. Darüberhinaus komme er aus dem sozialen Bereich. "Das wird einen bischöflichen Dienst in der Prioritätensetzung tiefgehend bestimmen. Also habe ich es mit großer Demut angenommen."

Imageschaden

Über die Probleme in der Diözese wisse er natürlich Bescheid. Er wolle nichts unter den Teppich kehren, versichert Marketz. "Ich weiß auch, dass es Bedarf an klärenden Gesprächen und Aufklärung gibt. Aber Urteile zu sprechen, steht mir nicht zu." Er werde natürlich auch mit Bischof Schwarz sprechen. "Ich möchte schon, dass er in die Diözese zu Besuch kommen kann. Aber bevor ich Fehlentwicklungen benenne, würde ich gerne noch einmal mit Betroffenen reden." Aber er denke schon, dass die Kirche in Kärnten einen Imageschaden erlitten habe, gesteht er nach Journalistenfragen zu.