Josef Marketz wir neuer Kärntner Bischof

Er wolle Caritas-Direktor bleiben. Das ließ Josef Marketz (64) in den vergangenen Monaten immer wieder wissen, wenn die Rede auf die Entscheidung über die Ernennung zum neuen Kärntner Bischof kam. Nach der Entscheidung von Papst Franziskus kommt nun doch alles anders. Der Kärntner Slowene übernimmt die Diözese Gurk-Klagenfurt.

Josef Marketz wurde am 30. Juli 1955 in St. Philippen ob Sonnegg/ St. Lips in der Gemeinde Sittersdorf/Zitara vas (Bezirk Völkermarkt) geboren. Er besuchte das kirchliche Gymnasium in Tanzenberg, wo er 1975 die Matura ablegte. Nach dem Theologiestudium in Salzburg und Laibach wirkte Marketz ein Jahr als Diakon in Ecuador in Südamerika, 1982 wurde er in Klagenfurt zum Priester geweiht. In Interviews erzählte er, seine Motivation, Priester zu werden, sei eindeutig eine soziale. Nicht, "um der große Glaubensverkünder zu sein, sondern um für die Menschen da zu sein", sei er Priester geworden. Er hatte zuvor gezweifelt, war aus dem Priesterseminar ausgetreten und für ein halbes Jahr nach Indien gegangen. Die bittere Armut dort gab den Ausschlag, seinen Ausstieg zu revidieren.