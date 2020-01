Der Nachrichtenüberblick aus der KURIER-Redaktion

Regierungsklausur in Krems: Heute treffen sich die Teams von Sebastian Kurz und Werner Kogler in Krems zu ihrer ersten, zweitägigen Klausur. Ab jetzt wird hart für das Land gearbeitet, muss wohl die Botschaft aus Niederösterreich lauten. Die Regierung hat sich in ihrem Programm sehr viel vorgenommen. Was die geplante Steuerentlastung für den einzelnen bringt, Heute treffen sich die Teams vonundin Krems zu ihrer ersten, zweitägigen Klausur. Ab jetzt wird hart für das Land gearbeitet, muss wohl die Botschaft auslauten. Diehat sich in ihrem Programm sehr viel vorgenommen. Was die geplante Steuerentlastung für den einzelnen bringt, lesen Sie hier (plus).



Flitzerei beim Nachtslalom: Während der Nachtslalom in Schladming aus österreichischer Sicht eine bittere Enttäuschung setzte, sorgte eine Zuschauerin für einen handfesten Skandal: Eine Frau im Badeanzug lief mit einem Transparent "Rest in Peace Kobe " in den Händen über die Ziellinie – just als Alex Vinatzer seinen zweiten Lauf beenden wollte (mehr dazu hier).



Während der Nachtslalom in aus österreichischer Sicht eine bittere Enttäuschung setzte, sorgte eine Zuschauerin für einen handfesten Skandal: Eine Frau im Badeanzug lief mit einem Transparent "Rest in " in den Händen über die Ziellinie – just als seinen zweiten Lauf beenden wollte (mehr dazu hier). Studie - Wien ist auch in Sachen Stau Österreichs Hauptstadt: Wer zu Stoßzeiten pendelt, verliert mehr als viereinhalb Tage im Jahr. Im internationalen Vergleich führen Bengaluru in Indien , Manila und Bogota (mehr dazu hier). Trumps Nahost-Plan : Palästina – er sieht, durchaus überraschend, unter anderem eine Zweistaatenlösung vor. Die internationalen Reaktionen fallen gemischt aus. Sebastian Kurz begrüßte grundsätzlich die Initiative ( Gestern Abend präsentierte der US-Präsident seinen Plan für Israel und– er sieht, durchaus überraschend, unter anderem eine Zweistaatenlösung vor. Die internationalen Reaktionen fallen gemischt aus.begrüßte grundsätzlich die Initiative ( mehr dazu hier ).



Mit dem Auto , dem Bus, per Zug oder gleich zu Fuß? Pendeln ? Welche CO2-Bilanz weisen die unterschiedlichen Verkehrsmittel auf? Kollege Bernhard Gaul hat sich das anhand der heutigen Pendlerstrecke der Regierung Wien – Krems angesehen ( Wieviel kostet das tägliche? Welche CO2-Bilanz weisen die unterschiedlichen Verkehrsmittel auf? Kollegehat sich das anhand der heutigen Pendlerstrecke der– Krems angesehen ( mehr dazu hier ).



Der Zuckerkonsum wird unterschätzt: Ärztekammer tritt für mehr Präventionsmaßnahmen ein ( Eine "Allianz gegen zu viel Zucker" will den hohen Konsum senken. Dietritt für mehr Präventionsmaßnahmen ein ( mehr dazu hier ).



"Lolita" bringt uns den Frühling: Nach einem Sturmtief erreichen die Temperaturen nächste Woche bis zu 20 Grad ( mehr dazu hier ).