Quälereien in Wiener Kindergarten: Erste Hinweise schon 2017

Die Staatsanwaltschaft Wien hat in der Vorwoche das Strafverfahren gegen zwei Pädagoginnen eingestellt, die in Verdacht geraten waren, in einem Kindergarten Kleinkinder im Alter zwischen eineinhalb und drei Jahren strafweise "weggesperrt" zu haben. Lange, bevor die davon betroffenen Kinder die Justiz beschäftigten, gab es schon Hinweise auf mögliche Quälereien in dem Kindergarten.

So meldete im Oktober 2017 eine Mutter, dass ihrer Tochter in der Schlafgruppe ins Gesicht gebissen wurde. Als sie ihr Kind zu Hause näher untersuchte, stellte sie überdies blaue Flecken und eine Kopfverletzung fest, die offenbar von einer sechszackigen Gabel herrührte. Die Mutter nahm Kontakt mit der Kindergarten-Leitung auf, der Fall landete in weiterer Folge auch bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11), die feststellte, das Mädchen sei aus einer mit Kastanien gefüllten Wanne gefallen und habe sich angeschlagen.