Der luxuriöse Familienspaß Skifahren

Nach oben gibt es offenbar auch in Zukunft kein Limit. Kitzbühel kratzt mit 57 Euro für die Tagesskikarte (zwei Euro mehr als im Vorjahr) bereits an der 60-Euro-Marke. Auf die Frage nach einer Grenze bei den Preisen will sich kaum einer der Touristiker einlassen. „Die Grenze hängt immer von der Qualität ab. Das ist auch bei anderen Konsumgütern so. Ein sehr guter Seat kostet weniger als ein sehr guter Porsche. Wenn jemand zur Hauptsaison die volle Qualität haben will, ist der Preis angemessen, den wir haben“, sagt Josef Burger, Vorstand bei den Kitzbüheler Bergbahnen.

Er appelliert, nicht nur den Tageskartenpreis zur Hauptsaison im Auge zu haben. „Wir differenzieren unsere Preise im Skigebiet sehr stark nach Saisonen, Wochentagen und Skigebieten“, erklärt Burger. „Am Kitzbüheler Horn kostet die Tageskarte für Erwachsene in der gesamten Saison 40 Euro“, sagt der Liftbetreiber.