Der Kärntner Brauch des „Frisch und Gsund“ Schlagens

Der Brauch des „Frisch und g’sund wichsens“, oft auch als Schappen bezeichnet, wird wohl dem ein oder anderen Österreicher ein großes Fragezeichen auf die Stirn zaubern. Über die fragenden Blicke werden sich im Gegenzug die Kärntner wundern. Was die nämlich nicht wissen: Der Brauch des Schappens ist über die Landesgrenze hinaus gänzlich unbekannt. Doch was ist Schappen und wo kommt es her?