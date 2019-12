Oft heidnische Wurzeln: Der Ursprung unserer Bräuche

Brauchtum kommt vom brauchen. „Wir leben in einem Spannungsverhältnis zwischen Vernunft und Gefühl. Brauchtum erzählt uns vom einfachen Leben, wie das Volk arbeitet, seine Feste feiert, vom Glauben und Aberglauben. „Das Brauchtum des Volkes ist das Spiegelbild seiner Seele,“ so Lattacher. Die Entwicklung des Brauchtums war stets ein Nehmen und Geben zwischen den Völkern und Kulturen. Aus heidnischen Bräuchen sind religiöse Brauchhandlungen entstanden.

Fordert zum Beispiel ein Brauch das Laufen über die Felder, nimmt man als Ursprung einen alten Fruchtbarkeitszauber an. Werden Feuer zum Mittelpunkt einer Brauchhandlung, vermutet man alten Sonnenkult. Für die Geisterabwehr dient der Lärmbrauch. Böllerschießen wird also altem heidnischen Brauchhandlungen zugeschrieben. Interessanterweise hat sich ausgerechnet die Kirche als Bewahrer alter heidnischer Bräuche herauskristallisiert. „Ihr ist es zu verdanken, dass Brauchtum nicht zur reinen Touristenattraktion verkommt“, so Lattacher. Vielfach ging der eigentliche Sinn von Brauchhandlungen aber unter.