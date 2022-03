Der erneuerte Markt: Freifläche statt Parkplatz in der Inneren Stadt

Tatsächlich gehen die bereits 2019 begonnenen Bauarbeiten auf dem historischen Innenstadt-Platz in die Zielgerade. Während am südlichen Ende unter anderem noch an der Einfahrt für die Tiefgarage gebaut wird, in der ab Herbst 364 Autos Platz finden sollen, zeichnet sich am oberen Ende schon ab, wie die neu entstehende Fußgängerzone aussehen wird.