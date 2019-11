Der erbitterte Kampf um die Medikamenten-Versorgung am Land

Wenn zwei Standesvertretungen einander in die Haare geraten, ist großes Drama vorprogrammiert. So auch im Streit der Ärzte- mit der Apothekerkammer um die Hausapotheken in Ordinationen. Glaubt man beiden Seiten, bleibt nur noch die Wahl, auf welche Weise die Arzneimittel-Versorgung in den nächsten Jahren am Land zusammenbrechen wird.

„Wir steuern auf eine Versorgungskrise zu“, warnt nun Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart. In den vergangenen 20 Jahren sei österreichweit die Zahl der Hausapotheken um 102 auf 794 zurückgegangen, während jene der öffentlichen Apotheken seit 2009 um 155 auf 1.438 gestiegen sei. Die Folge sei, dass Patienten oft unnötig viele Kilometer zurücklegen müssten, um zu ihren Arzneien zu kommen.

Grund sei laut Steinhart die bestehende Rechtslage: Sperrt eine neue Apotheke auf, müssen die Hausapotheken im Umkreis von vier Kilometern innerhalb von drei Jahren schließen. Steinhart fordert eine Aufhebung dieses „Anachronismus“. Er bekommt Rückenwind von der Bundeswettbewerbsbehörde, die zuletzt ebenfalls für eine Liberalisierung plädierte, um Hausarzt-Ordinationen attraktiver zu machen.