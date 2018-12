Der 25. Dezember, ein Hoch auf den stillsten Tag des Jahres

„Da passiert schon mal ein kleines Weihnachtswunder“

„Mir macht es nichts aus, am 25. Dezember zu arbeiten, das ist fast angenehmer als an jedem anderen Tag“, meint Nicole Schirmer vom Flughafen Wien-Schwechat. Die 25-Jährige ist seit sechs Jahren als Terminalguide tätig, mindestens vier Mal war sie bereits an einem Weihnachtsfeiertag im Einsatz. Am Christtag sei alles viel ruhiger und entspannter und vor allem nicht so hektisch wie noch am Tag davor, erzählt Schirmer: „Am 24. Dezember herrscht Hochbetrieb am Flughafen, jeder will noch zu seiner Familie nach Hause oder muss angereiste Verwandte abholen.“

Am Tag darauf kommt jedoch sogar der niemals schlafende Flughafen ein wenig zur Ruhe, bevor am 26. Dezember dann der Silvesterreiseverkehr startet. „Vor allem in der Früh ist am 25. Dezember beinahe nichts los. Und die Passagiere, die unterwegs sind, sind gut gelaunt und wünschen frohe Weihnachten“, sagt Schirmer.