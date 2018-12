Diese vier Nationen kommen am liebsten zu Weihnachten nach Wien

Ein richtiges "Merry Christmas"

Zwei der vielen Marktbesucher zur heurigen Weihnachtszeit sind die beiden Urlauber Catherine und Sean aus Liverpool. Das britische Pärchen besucht jedes Jahr einen anderen Weihnachtsmarkt in Europa. Brüssel und Paris waren bereits zwei ihrer Ziele rund um den Heiligen Abend – 2018 ist Wien an der Reihe. „Wir sind gestern angereist und bleiben für drei Nächte“, sagt Sean. Ihr erster Stopp nach der langen Anreise ist gleich der Christkindlmarkt am Rathausplatz. „Die österreichischen Weihnachtsmärkte sind sehr berühmt und beliebt in England. Wir lieben die Atmosphäre, die Lichter und vor allem das köstliche Essen“, beschreibt Sean seine Eindrücke. Im Gegensatz zur österreichischen Tradition findet das Auspacken der Weihnachtsgeschenke in England übrigens am 25. Dezember in der Früh statt. Um 15 Uhr versammelt sich zudem für gewöhnlich die ganze Familie vor dem Fernseher, um sich gemeinsam die Weihnachtsansprache der Queen anzusehen.