Delta-Variante in Kärnten nachgewiesen

22 bestätigte und 35 Verdachtsfälle in Wien, fünf bestätigte Fälle in Niederösterreich. Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Österreich weiter aus.

Nun wurden auch in Kärnten zum ersten Mal Fälle der zuallererst in Indien nachgewiesenen Virenvariante registriert. Drei weitere Fälle werden in Labors untersucht.

Nachgewiesen wurde die Delta-Variante bei einem Mann, der allerdings bereits wieder genesen ist. Seine Familie - eine Frau und zwei Kinder - wurde negativ getestet.