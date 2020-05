Defekt bei Solaranlage: Brand auf Bauernhof im Salzburger Flachgau

Die Brandermittler der Polizei stellen noch in der Nacht fest, dass es in der Solaranlage aufgrund eines technischen Defektes zu einem Hitzestau gekommen sein musste. Dadurch geriet der hölzerne Dachstuhl in Brand, die Flammen weiteten sich dann auf einen Teil des Daches aus.

Bei dem Brand wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt, er konnte den Einsatz aber nach Abklärung durch das Rote Kreuz weiter ausführen. Ansonsten kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden.